Advertisement

عربي-دولي

رفضوا تلبية دعوة الإفطار.. صفعة جديدة لـ"بايدن"

Lebanon 24
03-04-2024 | 15:16
A-
A+
Doc-P-1182848-638477797222003297.jpg
Doc-P-1182848-638477797222003297.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت مصادر إلى أن عددا كبيرا من الشخصيات العربية والإسلامية الأميركية رفضت دعوة البيت الأبيض لحضور الإفطار الجماعي السنوي مساء الثلاثاء، بسبب دعم إدارة الرئيس بايدن لإسرائيل في حربها ضد المدنيين في غزة.
Advertisement

وأضافت المصادر أن الشخصيات التي حضرت الإفطار عبّرت أمام الرئيس الأميركي ونائبته كامالا هاريس عن احتجاجها على الحرب الدائرة في غزة.

وتابعت المصادر أن بايدن طلب ممن حضروا اللقاء عقد اجتماع لاحق لمناقشة مآخذهم على السياسة الخارجية الأميركية، وأكد للحاضرين أن البيت الأبيض يدفع باتجاه فرض رؤيته ضد أي عملية عسكرية في رفح دون خطة متكاملة وقابلة للتطبيق. (الجزيرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:46 | 2024-04-03
17:37 | 2024-04-03
16:45 | 2024-04-03
16:34 | 2024-04-03
16:15 | 2024-04-03
16:11 | 2024-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24