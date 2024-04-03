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أشارت مصادر إلى أن عددا كبيرا من الشخصيات العربية والإسلامية الأميركية رفضت دعوة البيت الأبيض لحضور الإفطار الجماعي السنوي مساء الثلاثاء، بسبب دعم إدارة الرئيس بايدن لإسرائيل في حربها ضد المدنيين في غزة.وأضافت المصادر أن الشخصيات التي حضرت الإفطار عبّرت أمام الرئيس الأميركي ونائبته كامالا هاريس عن احتجاجها على الحرب الدائرة في غزة.وتابعت المصادر أن بايدن طلب ممن حضروا اللقاء عقد اجتماع لاحق لمناقشة مآخذهم على السياسة الخارجية الأميركية، وأكد للحاضرين أن البيت الأبيض يدفع باتجاه فرض رؤيته ضد أي عملية عسكرية في رفح دون خطة متكاملة وقابلة للتطبيق. (الجزيرة)