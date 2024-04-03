السفارة "ترابٌ وطني".. هل تختبر إسرائيل صبر إيران؟

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وأضافت، "من الصعب الحديث عن من هو اهم من قتل أو في اي مكان، ففي 1 نيسان هدم هجوم يعتقد انه إسرائيلي بناية في مجمع السفارة الإيرانية في دمشق، وقتل الإنفجار سبعة أشخاص، من بينهم عدد من الضباط الإيرانيين من ذوي الرتب العليا".وتابعت، "كان تصعيدا خطيرا في حرب الظل بين إسرائيل وإيران وضرب أهداف تعتبر محظورة بموجب القانون الدولي، والسؤال عن الطريقة التي ستختارها إيران للرد، سواء بالهجوم على إسرائيل مباشرة أو ضرب داعمتها الاجنبية، أمريكا".وقتل في الإنفجار الجنرال محمد رضا زاهدي، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الإسلامي الثوري. وعمل لسنوات طويلة كقائد للعمليات في سوريا ولبنان.وذكرت المجلة، "أن وجود العسكريين الإيرانيين في سوريا ليس من أجل التفاوض على صفقات تجارية، كما ورفضت ما بدر عن المسؤولين الإيرانيين بأن القنصلية لها حصانة دبلوماسية، ووصفت تصريحاتهم بأنها مثيرة للاشمئزاز، مذكرة بأن أول عمل قامت به إيران عام 1979 هو احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية".واستدركت المجلة قائلة إن قداسة السفارة هي عرف دولي طويل. إذ لو كان مجرد وجود العسكريين في القنصلية الإيرانية سبب لتبرير الهجوم، فإن بعض السفارات الإسرائيلية ستكون هدفا مشروعا أيضا.