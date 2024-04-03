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عربي-دولي

بالأسماء.. تعرّفوا إلى أبرز القادة الإيرانيين الذين تم اغتيالهم منذ الـ2010

Lebanon 24
03-04-2024 | 16:34
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فقدت إيران خلال السنوات الأخيرة، عدداً من كبار العلماء والعسكريين والسياسيين، عبر عمليات اغتيال تتهم إيران إسرائيل بتنفيذها، كان آخرهم اغتيال الجنرالين، محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاج رحيمي، الاثنين الماضي، بغارة إسرائيلية على منطقة المزة في العاصمة السورية، دمشق.
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وفي ما يلي قائمة بقائمة أبرز الاغتيالات التي وقعت لعلماء وسياسيين إيران منذ العام 2010:
 
- مسعود علي محمودي، وهو أستاذ فيزياء بجامعة طهران، قتل بانفجار دراجة نارية مفخخة يوم 12 كانون الثاني 2010.
 
- مجيد شهرياري، وهو مؤسس الجمعية النووية الإيرانية، قُتل يوم 29 تشرين الثاني 2010 في طهران وذلك بانفجار قنبلة ألصقت بسيارته.
 
- العالم الإيراني داريوش رضائي نجاد، تم اغتياله يوم 23 تموز 2011 في طهران عبر إطلاق نار من مجهولين.
 
- حسن مقدم، وهو جنرال في الحرس الثوري الإيراني، قُتل يوم 12 تشرين الثاني 2011 في طهران إثر انفجار مستودع للحرس الثوري.
 
- مصطفى أحمدي روشان، وهو عالم بموقع نطنز النووي، وقتل يوم 11 كانون الثاني بطهران إثر انفجار قنبلة مغناطيسية وضعت على سيارته. 
 
- الجنرال قاسم سليماني، وهو قائد فيلق القدس الإيراني، قُتل يوم 3 كانون الثاني 2020 في بغداد إثر غارة أميركية.
 
- محسن فخري داه، وهو عالم نووي ونائب وزير الدفاع الإيراني، وقتل يوم 27 تشرين الثاني 2020 في طهران وذلك إثر استهداف سيارته.
 
- صياد خدايي، وهو عقيد في الحرس الثوري الإيراني، اغتيل في طهران يوم 22 أيار 2022 عبر إطلاق الرصاص عليه.
 
- رضي موسوي، وهو ضابط برتبة عميد بالحرس الثوري الإيراني، وتم اغتياله بغارة جوية إسرائيلية طالت منزله في دمشق يوم 25 كانون الأول 2023.
 
- محمد رضا زاهدي: قيادي في فيلق القدس، اغتيل في دمشق يوم 1 نيسان 2024 إثر غارة إسرائيلية.
 
- محمد هادي حاجي رحيمي، وهو عميد ونائب قائد الحرس الثوري في سوريا ولبنان، وقتل بغارة إسرائيلية استهدفت دمشق يوم 1 نيسان 2024. (عربي21)
 
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