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تمويل سعودي لإزالة الألغام بالعراق

Lebanon 24
03-04-2024 | 16:45
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قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منحة مالية لحكومة العراق من أجل تمويل مشاريع المسح وإزالة الذخائر العنقودية والألغام في عدد من المحافظات العراقية وصولاً لتحقيق بيئة آمنة خالية من الألغام لاستقرار وأمن المواطنين العراقيين وتحسين معيشتهم لدى ممارستهم أعمالهم في الزراعة ورعي المواشي، فضلاً عن دعم وتعزيز الاقتصاد العراقي.

وكان وزير البيئة العراقي المهندس نزار مائيدي قد التقى فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة بغداد من أجل استلام المنحة المالية، فيما يعد هذا الدعم المقدم من المركز إنفاذاً لتوجيهات القيادة للإسهام بإزالة الألغام في صحراء السماوة بمحافظة المثنى بنسبة 91%، بالإضافة إلى عدد من المحافظات العراقية.

في المقابل، يتابع فريق المركز المشاريع الإغاثية الصحية هناك للإشراف عليها، إذ ناقش الفريق مع وزير الصحة العراقي المكلف الدكتور صالح مهدي الحسناوي مشروع دعم جمهورية العراق بمادة الأكسجين السائل ومستلزماته، إذ سلم المركز 4.500 أسطوانة أكسجين لوزارة الصحة العراقية، التي بدورها وزعتها على المنشآت الصحية في مختلف المحافظات، إضافة لمناقشة تسليم المواقع واستكمال أعمال ماقبل التركيب لخزانات الأكسجين والمتوقع وصولها إلى العراق خلال الشهر المقبل وتسهيل عمل الشركة المنفذة والمعتمد من المركز ، كذلك بحث استئناف توريد الأكسجين السائل للمنشآت الصحية العراقية من السعودية وذلك دعم لجهود الوزارة في تلبية احتياج مواطنيها وتقديم خدماتها لهم .

( العربية)
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