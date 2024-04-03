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عربي-دولي

حماس متمسّكة بشروط وقف إطلاق النار تشمل انسحاب إسرائيل من غزة

Lebanon 24
03-04-2024 | 17:37
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قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن الحركة متمسّكة بشروطها لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي.
وزار مسؤولون إسرائيليون مصر في وقت سابق هذا الأسبوع في تجديد لجهود التوصل إلى اتفاق.
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وقال مسؤول فلسطيني مقرّب من جهود الوساطة قال إنه لا توجد أية علامات على حدوث انفراجة.
وأضاف هنية في خطاب بثه التلفزيون احتفالاً بيوم القدس: "نؤكد بوضوح أننا متمسكون بمطالبنا المتمثلة بالوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب الشامل من قطاع غزة والعودة الكاملة للنازحين إلى أماكن سكناهم وإدخال كل المساعدات اللازمة لأهلنا في غزة وإعمار القطاع ورفع الحصار وإبرام صفقة أسرى مشرفة".
والتبادل الذي يشير إليه يشمل الإفراج عن سجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل رهائن إسرائيليين محتجزين لدى حماس في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول.

وقالت إسرائيل إنها لا ترغب إلا في هدنة مؤقتة لتحرير الرهائن، بينما تقول حماس إنها ستطلق سراحهم فقط في إطار اتفاق دائم لإنهاء الحرب.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية ستجتاح رفح التي يلوذ بها نحو 1.5 مليون نازح من سكان القطاع.
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