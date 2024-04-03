Advertisement

عربي-دولي

مجلس الأمن الدولي يخفق في إدانة ضربة على إيران في سوريا

Lebanon 24
03-04-2024 | 18:46
A-
A+
Doc-P-1182908-638477921776011354.jpg
Doc-P-1182908-638477921776011354.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عرقلت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بياناً صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي كان من شأنه إدانة هجوم تعرّض له مجمع السفارة الإيرانية في سوريا وتتّهم طهران إسرائيل بالمسؤولية عنه.
وتتعين الموافقة على البيانات الصحفية الصادرة عن المجلس المؤلف من 15 عضواً بالإجماع.
Advertisement
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة، بدعم من فرنسا وبريطانيا، أبلغت بقية الدول بالمجلس بأن العديد من الحقائق بشأن ما حدث يوم الاثنين في دمشق لا تزال غير واضحة، ولم يكن هناك توافق في الآراء بين أعضاء المجلس خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء.

وقال دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا في الأمم المتحدة في منشور على "إكس": "هذا بمثابة مثال صارخ للمعايير المزدوجة التي تستخدمها "الترويكا" الغربية ونهجها... تجاه الالتزام بالقانون والنظام في السياق الدولي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:45 | 2024-04-04
00:41 | 2024-04-04
00:28 | 2024-04-04
00:27 | 2024-04-04
00:10 | 2024-04-04
00:09 | 2024-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24