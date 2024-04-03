Advertisement

عربي-دولي

اتصال نادر: حوار روسي فرنسي بشأن أوكرانيا.. موسكو تعلن وباريس تنفي

Lebanon 24
03-04-2024 | 23:10
A-
A+
Doc-P-1182938-638478078781822729.jpg
Doc-P-1182938-638478078781822729.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرغي شويغو ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، ناقشا خلال مكالمة هاتفية، أمس الأربعاء، إمكانية إجراء محادثات بشأن النزاع في أوكرانيا.

وقالت الوزارة الروسية: "تمت الإشارة إلى الاستعداد للحوار بشأن أوكرانيا. ويمكن أن تستند نقاط الانطلاق إلى مبادرة إسطنبول للسلام".
Advertisement

غير أنها لم توضح ما تعنيه، وفق فرانس برس.

فيما سارع مصدر مقرب من ليكورنو إلى نفي مثل هذا التفاهم، قائلاً إن "فرنسا لم تقبل ولم تقترح أي شيء" بهذا الموضوع.

اتصال نادر رفيع المستوى
يشار إلى أن المكالمة غير المتوقعة التي ذكرت موسكو أن باريس هي التي بادرت بها، تمثل اتصالاً نادراً رفيع المستوى بين البلدين اللذين توترت علاقاتهما بشدة بسبب الحرب.

والشهر الماضي، أعربت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، عن استعدادها لاستضافة قمة سلام بين روسيا وأوكرانيا، لكن كييف رفضت فكرة التفاوض مباشرة مع موسكو. (العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:45 | 2024-04-04
00:41 | 2024-04-04
00:28 | 2024-04-04
00:27 | 2024-04-04
00:10 | 2024-04-04
00:09 | 2024-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24