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عربي-دولي
اتصال نادر: حوار روسي فرنسي بشأن أوكرانيا.. موسكو تعلن وباريس تنفي
Lebanon 24
03-04-2024
|
23:10
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرغي شويغو ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، ناقشا خلال مكالمة هاتفية، أمس الأربعاء، إمكانية إجراء محادثات بشأن النزاع في أوكرانيا.
وقالت الوزارة الروسية: "تمت الإشارة إلى الاستعداد للحوار بشأن أوكرانيا. ويمكن أن تستند نقاط الانطلاق إلى مبادرة إسطنبول للسلام".
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غير أنها لم توضح ما تعنيه، وفق فرانس برس.
فيما سارع مصدر مقرب من ليكورنو إلى نفي مثل هذا التفاهم، قائلاً إن "فرنسا لم تقبل ولم تقترح أي شيء" بهذا الموضوع.
اتصال نادر رفيع المستوى
يشار إلى أن المكالمة غير المتوقعة التي ذكرت موسكو أن باريس هي التي بادرت بها، تمثل اتصالاً نادراً رفيع المستوى بين البلدين اللذين توترت علاقاتهما بشدة بسبب الحرب.
والشهر الماضي، أعربت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، عن استعدادها لاستضافة قمة سلام بين روسيا وأوكرانيا، لكن كييف رفضت فكرة التفاوض مباشرة مع موسكو. (العربية)
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