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عربي-دولي

فضحته.. مذيعة أميركية تكشف مفاجأة مدوية عن مقابلة أجرتها مع جو بايدن

Lebanon 24
03-04-2024 | 23:32
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كشفت الصحافية الرياضية السابقة في شبكة ESPN الأميركية سيج ستيل، مفاجأة عن مقابلة أجرتها مع الرئيس جو بايدن في أذار 2021.

وقالت المذيعة السابقة لـ ESPN في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن مقابلتها التي أجرتها مع الرئيس جو بايدن قبل 3 أعوام كانت مفبركة بالكامل.
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وأضافت ستيل: "لقد كانت تجربة مثيرة للاهتمام في حد ذاتها لأنها كانت منظمة للغاية. قالوا لي، ستقولين كل كلمة نكتبها، ولن تحيدي عن النص أبدا"، مؤكدة أن "كل سؤال وجهته لبايدن تم إعداده مسبقا، وطرحه عشرات المرات من قبل المحررين والإدارة".

وتابعت: "كنت أعمل على نص مجهز مسبقا وقيل لي ألا أحيد عنه. كان الأمر مثل، أنت تسألين عن هذا الأمر، هكذا يجب عليك أن تتكلمي. الإضافات ممنوعة. اتجهي إلى السؤال التالي".

وبحسب المذيعة الرياضية، تم إعداد جميع جوانب المقابلة من قبل "الرؤساء وكبار المسؤولين التنفيذيين"، بما في ذلك الرئيس التنفيذي ورئيس شبكة ESPN.

وأشارت إلى أنها لا تعرف على وجه اليقين، ما إذا كانت الشبكة قد أرسلت الأسئلة قبل المقابلة إلى البيت الأبيض، لكنها أعربت عن ثقتها في أن ذلك تم.

ووصفت الصحافية حديثها مع الرئيس الأميركي بايدن بـ"المفجع". وقالت في إشارة إلى تشتت ذهنه: "أعتقد أنه من المحزن حقًا أن يسمح الأشخاص الذين يحبون جو بايدن ويقولون إنهم يهتمون به حقًا بالوصول إلى هذه النقطة".

يذكر أن بايدن هو أكبر رئيس للولايات المتحدة سنا، إذ بلغ من العمر 81 عاما في تشرين الثاني الماضي. وإذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فسوف يبلغ من العمر 82 عاما عندما يتولى منصبه، و86 عاما في نهاية ولايته الثانية.

ويعتبر بايدن أن عمره دليل على الخبرة ويصر على عدم وجود مشاكل صحية خطيرة، وفي الوقت نفسه، يتخذ من حوله إجراءات وقائية بانتظام لتقليل خطر السقوط مرة أخرى في الأماكن العامة أو مظاهر النسيان. (روسيا اليوم)
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