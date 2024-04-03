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"بعد الفشل المتكرر بالتنسيق"... أوستن يطالب إسرائيل بحماية موظفي "الإغاثة" في غزة

Lebanon 24
03-04-2024 | 23:49
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قال البنتاغون إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن طالب إسرائيل باتخاذ خطوات ملموسة لحماية موظفي الإغاثة والمدنيين الفلسطينيين في غزة "بعد الفشل المتكرر للتنسيق"، وذلك خلال اتصال مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.
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يأتي هذا في أعقاب هجوم إسرائيلي أدى إلى مقتل سبعة من موظفي منظمة ورلد سنترال كيتشن الإغاثية في غزة هذا الأسبوع.
وجاء في بيان بشأن الاتصال أن "الوزير أوستن عبر عن غضبه إزاء الضربة الإسرائيلية على قافلة مساعدات إنسانية تابعة لورلد سنترال كيتشن والتي أسفرت عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة، أحدهم أميركي".





وذكر البنتاغون أن أوستن حث غالانت أيضا على إجراء تحقيق "سريع وشفاف" ونشر النتائج على العلن ومحاسبة المسؤولين.
من جهة أخرى، أفاد مسؤول أميركي أن الرئيس جو بايدن سيجري محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، في أول اتصال بينهما منذ الغارة الإسرائيلية على موظفي المنظمة الإغاثية.
 
وقال مسؤول أميركي مطلع لوكالة فرانس برس الأربعاء "أستطيع أن أؤكد أن الرئيس بايدن ورئيس الوزراء نتانياهو سيجريان محادثة غدا (الخميس)". (سكاي نيوز)
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