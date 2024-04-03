22
o
بيروت
25
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
25
o
بشري
23
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الأقوى منذ 25 عاماً على الأقل.. لماذا بقي عدد ضحايا زلزال تايوان منخفضاً رغم شدته؟
Lebanon 24
03-04-2024
|
23:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم يسفر زلزال تايوان الذي بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر رغم شدته، إلا عن عدد محدود من الضحايا.
وقالت السلطات التايوانية إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم الأربعاء وأصيب أكثر من 900 علاوة على فقدان 50 موظفا بأحد الفنادق خلال توجههم إلى محمية طبيعية.
Advertisement
وإذا ما تم مقارنته بالزلازل التي وقعت مؤخرا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعتبر حصيلة القتلى والمصابين متدنية.
وضرب زلزال "قهرمان مرعش"، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، أجزاء من تركيا وسوريا وراح ضحيته عشرات آلاف الأشخاص في شبااط 2023. وفي أيلول الماضي ضرب زلزال منطقة الحوز في المغرب وكانت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر وراح ضحيته نحو ثلاثة آلاف شخص.
ويشير تقرير نشره الموقع الإلكتروني لجامعة نورث إيسترن، ومقرها في ولاية ماساتشوستس الأميركية، إلى أن عدد الوفيات المتدني الذي تم تسجيله مقارنة بقوة الزلزال دليل على استعداد البلاد، على ما يقول أستاذ السياسة العامة في جامعة نورث إيسترن، دانيال ألدريتش وهو متخصص في التعافي من الكوارث الطبيعية.
وقال "لقد أدركت السلطات منذ فترة طويلة التهديد الناجم عن المخاطر الزلزالية، واستثمرت في مجموعة متنوعة من التدابير مثل قوانين البناء الصارمة".
ووصف ألدريتش إدارة الكوارث في تايوان بأنها "من أعلى إلى أسفل"، وهو ما يعني بأن المسؤولين يقومون بتحديث وتنفيذ قوانين البناء ووضع الخطط مثل الملاجئ وتوزيع الغذاء والمياه، من بين أمور أخرى توقعا للصدمات المستقبلية، وتخصيص الموارد مثل تجهيز المستشفيات والموارد الطبية الأخرى.
ويبدو أن معايير البناء الصارمة والتوعية الواسعة من الكوارث ساهمت في تفادي كارثة كبرى في الجزيرة التي كثيرا ما تتعرض لزلزال لوقوعها قرب تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية بحسب تقرير لفرانس برس.
وتابع ألدريتش: "في تايوان ترى الكثير من الناس في ملاجئ الإجلاء.. من الواضح أنهم يعرفون إلى أين يذهبون.. ولا ترى أشخاصا يحاولون العودة للمباني غير المستقرة، أو تلك المنهارة جزئيا".
وقال وو تشين فو مدير مركز تايبيه لرصد الزلازل للصحفيين، إن "الزلزال قريب من اليابسة وضحل. شعر به السكان في كل أنحاء تايوان وفي الجزر"، مضيفا أنه "الأقوى منذ ذلك الذي ضرب الجزيرة في أيلول 1999"، حينها، أدى زلزال بقوة 7.6 درجات إلى مقتل 2400 شخص، في أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ الجزيرة.
ويتذكر تشانغ قائلا "كان معظم الناس نائمين عندما وقع زلزال 1999 لكنني لم أكن كذلك، لذلك شعرت به بشكل واضح. كان الأمر خطيرا للغاية وأكثر خطورة بكثير من هذه المرة". (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة لنصرالله على الجبهة في جنوب لبنان.. شاهدوها!
Lebanon 24
صورة لنصرالله على الجبهة في جنوب لبنان.. شاهدوها!
11:21 | 2024-04-03
03/04/2024 11:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات تحملُ رسالة تحذيرية لبيروت.. تقريرٌ يكشف تفاصيلها
Lebanon 24
إنفجارات تحملُ رسالة تحذيرية لبيروت.. تقريرٌ يكشف تفاصيلها
11:00 | 2024-04-03
03/04/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جميعهم رحلوا وبقيَ نصرالله.. "صورة غير عادية" تناقشها إسرائيل!
Lebanon 24
جميعهم رحلوا وبقيَ نصرالله.. "صورة غير عادية" تناقشها إسرائيل!
14:00 | 2024-04-03
03/04/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل وصلت إلى عمق لبنان.. تقريرٌ يعلن ما تسعى إليه
Lebanon 24
إسرائيل وصلت إلى عمق لبنان.. تقريرٌ يعلن ما تسعى إليه
14:30 | 2024-04-03
03/04/2024 02:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
من شركة "تاتش".. بيانٌ عاجل إلى المستخدمين
Lebanon 24
من شركة "تاتش".. بيانٌ عاجل إلى المستخدمين
15:40 | 2024-04-03
03/04/2024 03:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:37 | 2024-04-04
إلى أجل غير مسمى.. فنلندا تمدد إغلاق حدودها مع روسيا
08:00 | 2024-04-04
هل يؤثر كسوف الشمس الكلي المنتظر على عدد أيام شهر رمضان؟
07:31 | 2024-04-04
الصومال تطرد السفير الإثيوبي.. ما السبب؟
06:45 | 2024-04-04
لافروف: يريدون تحويل المساعدة لأوكرانيا من طوعية إلى إلزامية للدول الأعضاء في الناتو
06:30 | 2024-04-04
بالصور كرات ناريّة غامضة في سماء هذا البلد.. ما هي طبيعتها؟
06:05 | 2024-04-04
رشاوى وفساد... توقيف رئيسة برلمان هذه الدولة بتهمة الفساد
فيديو
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
04/04/2024 15:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
04/04/2024 15:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
04/04/2024 15:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24