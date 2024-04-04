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الكويتيون ينتخبون أعضاء مجلس الأمة

Lebanon 24
04-04-2024 | 00:09
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اليوم الخميس يتوجه الناخبون في الكويت إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الخمسين في أول استحقاق من نوعه منذ تولي الشيخ مشعل الأحمد الصباح مقاليد الحكم في كانون الأول الماضي.
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ويتنافس في هذه الانتخابات، وهي الرابعة منذ كانون الأول 2020، 200 من المرشحين والمرشحات، وهو أقل عدد منذ أكثر من خمسة عقود. بينما يبلغ عدد الناخبين من الرجال والنساء نحو 850 ألفا.

وتُجرى الانتخابات تحت إشراف القضاء ووفق نظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط، وتتم عملية الاقتراع في يوم واحد من 12 ظهرا إلى منتصف الليل.

وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح قد دعا في كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك الناخبين إلى حسن اختيار من يمثلونهم وألا يتم اختيار من كان هدفه تحقيق المصلحة الشخصية أو افتعال الأزمات أو المساس بالثوابت الدستورية. (سكاي نيوز)


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