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إقتصاد

في هذه الدولة.. محمد بن زايد يشتري قصراً بأكثر من 80 مليون دولار

Lebanon 24
04-04-2024 | 00:28
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اشترى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، قصراً في تشيلسي، في واحدة من أغلى صفقات المنازل في لندن في السنوات الأخيرة، وفق ما كشفته وكالة بلومبرغ.

وقالت الوكالة إن شركة مرتبطة بالرئيس الإماراتي، أنفقت ما قيمته 81.7 مليون دولار (65 مليون جنيه إسترليني)، على القصر الواقع في غرب لندن في تشرين الثاني، بحسب وثائق بالمملكة المتحدة.
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وتم بناء العقار في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما قامت مجموعة من رجال الأعمال بتطوير ثلاثة قصور.

وهذا المنزل هو واحد من عدد قليل من المنازل التي تم بيعها بأكثر من 50 مليون جنيه إسترليني في لندن العام الماضي، بما في ذلك قصر مايفير بقيمة 138 مليون جنيه إسترليني اشتراه قطب اللقاحات الهندي أدار بوناوالا. (الحرة)

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