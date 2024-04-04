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إقتصاد

بوتين: الاقتصاد الروسي لن ينتقل إلى وضع الحرب

Lebanon 24
04-04-2024 | 09:29
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الاقتصاد الوطني في روسيا ليس في وضع الحرب، على الرغم من الصعوبات التي تواجهها البلاد اليوم.

وأضاف الرئيس بوتين في مؤتمر اتحاد نقابات العمال المستقلة في روسيا: "أود أن ألفت انتباهكم إلى أنه على الرغم من كل الصعوبات التي نواجهها اليوم، فإننا لا ننقل الاقتصاد في وضع الحرب، لا يوجد شيء من هذا القبيل".
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وأكد رئيس الدولة أن روسيا في الظروف الحالية، تركز جهودها ومواردها الإدارية والمالية على تطوير الصناعات الدفاعية.

ووفقا له، ترتبط الصناعات الدفاعية، بالقطاعات الأخرى من الاقتصاد، وزيادة الأجور هنا تؤثر على الزراعة والصناعات الخفيفة والغذائية، حيث تؤدي إلى زيادة القوة الشرائية للسكان.

وتابع الرئيس بوتين القول: " كل هذه الأمور، مترابطة للغاية. ومع ذلك، فإننا لا نحول الاقتصاد إلى حالة الحرب. كل ما لدينا في هذا الوقت متوازن تماما. نحن لا نلغي أي ضمانات اجتماعية للعمال، ونحن نلتزم بها بالكامل".

وأشار إلى أن مسؤولية كل السلطات فيما يتعلق بالامتثال لهذه الالتزامات، أصبحت الآن أكثر صرامة. (روسيا اليوم) 

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