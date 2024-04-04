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عربي-دولي
خلية خططت لاغتياله... بن غفير يهدد بجعل الأوضاع في السجون أكثر قسوة
Lebanon 24
04-04-2024
|
10:25
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هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بجعل الأوضاع "أكثر قسوة في السجون بالنسبة لأولئك الذين يريدون المس بالدولة"، شاكرا الأجهزة الأمنية التي أوقفت خلية خططت لاغتياله.
وشكر بن غفير الشرطة والشاباك وقوات الأمن التي شاركت في اعتقال "الخلية الإرهابية التي خططت لاغتيالي"، وقال: "لن أتردد، سأواصل قيادة الشرطة الإسرائيلية نحو سياسة حازمة ضد الإرهاب وعدم التسامح مطلقا مع المحرضين".
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وفيما يتعلق بالأسرى الأمنيين، قال: "لقد انتهت المعسكرات في السجون في إسرائيل، ولكننا سنجعل الأوضاع أكثر قسوة بالنسبة لأولئك الذين يريدون المس بدولة إسرائيل".
وشدد على "أننا سنواصل أيضا مطالبة رئيس الوزراء بدخول رفح، والقيام بعملية جذرية هناك وفي جميع أنحاء الضفة الغربية أيضا، وملاحقة الإرهابيين".
وفي وقت سابق اليوم أعلن جهاز الأمن العام في إسرائيل "الشاباك" أنه تمكن من اعتقال خلية من مدينة رهط البدوية، كانت تخطط لاغتيال بن غفير باستخدام قذيفة مضادة للدروع "آر بي جيه".
وأوضح أن الخلية مكونة بمعظمها من إسرائيليين يعيشون في رهط، وفلسطينيين يعيشون في الضفة الغربية.
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