ستولتنبرغ: لضمان إمدادات عسكرية "موثوقة" لأوكرانيا

Advertisement

أعلن أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أنه يجب على أعضاء الحلف ضمان إمدادات أسلحة بعيدة الأمد لأوكرانيا.وقال ستولتنبرغ على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف في بروكسل: "يتعين علينا ضمان مساعدة أمنية موثوقة ويمكن الاعتماد عليها لأوكرانيا على المدى البعيد كي نتمكن من الاعتماد بدرجة أقل على المساهمات الطوعية وبدرجة أكبر على التزامات الناتو وبنسبة أقل على العروض قصيرة الأمد وبنسبة أكبر على تعهدات متعددة السنوات".وذكر أن دول "الناتو" تقدم اليوم 99% من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.وقالت مصادر إن ستولتنبرغ يقترح إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار دولار لتقديم مساعدات أوكرانية لمدة 5 سنوات.وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام إنه من المقرر أن يناقش اجتماع وزراء الخارجية لدول "الناتو" في بروكسل مبادرات جديدة لتقديم المساعدة العسكرية لكييف، خاصة التغييرات المحتملة في عمل ما يسمى بمجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا والتي تضم نحو 50 دولة بما في ذلك الدول من غير أعضاء الحلف.