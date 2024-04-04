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عربي-دولي

بعد تهديدات برد إيراني مزلزل.. ماذا طلب الجيش الإسرائيلي من مواطنيه؟

Lebanon 24
04-04-2024 | 10:50
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توجه الجيش الإسرائيلي للمواطنين في إسرائيل بالتروي وعدم الذعر والهرع إلى المتاجر وسحب الأموال من الصرافات الآلية، تحسبا لرد إيراني محتمل على استهداف قنصليتها في دمشق.
 
وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، اليوم الخميس، إن "تعليمات الجبهة الداخلية لا تزال دون تغيير، ولا داعي للذعر والهرع إلى المتاجر وسحب الأموال من الصرافات الآلية".
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وأضاف أنه "سيتم تحديث التعليمات وفق الحاجة والتطورات أولا بأول".
 
وأفادت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق بأن الإسرائيليين يتوافدون إلى المتاجر لشراء المواد التموينية تحسبا لرد إيراني محتمل على هجوم قنصلية إيران لدى دمشق.

وحذر البنك المركزي في إسرائيل، البنوك من ازدياد الإقبال على سحب الأموال النقدية خشية هجوم إيراني محتمل. (روسيا اليوم) 
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