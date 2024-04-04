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حماس: لا تقدم في محادثات وقف إطلاق النار رغم مرونة الحركة

Lebanon 24
04-04-2024 | 11:05
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أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، الخميس، عدم وجود تقدم في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

 وأكد أسامة حمدان، القيادي في الحركة، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة بيروت، أنه "لا تقدم في المفاوضات حتى الآن، بل تراوح مكانها رغم كل جهودنا، مع الأسف".

 وأضاف: "رغم المرونة الإيجابية العالية التي أبدتها حركة حماس في المفاوضات، لأجل تسهيل الوصول لاتفاق، لا زال موقف الاحتلال النازي متعنتا ورافضا الاستجابة والقبول لمطالب شعبنا الوطنية".

 وتابع: "بعد جولة (المفاوضات) القاهرة الأخيرة، لا تزال حكومة الاحتلال تراوغ، وصارت المفاوضات تدور في حلقة مفرغة".

 وأردف: "الاحتلال لا زال يرفض مطالب شعبنا ومقاومتنا المشروعة بوقف شامل لإطلاق النار، أو الانسحاب من القطاع أو عودة النازحين، أو تبادل حقيقي للأسرى".

( الأناضول)
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