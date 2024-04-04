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عربي-دولي

حادثة مأساوية.. كلب يتسلّل الى مدرسة ويعضّ 4 تلاميذ!

Lebanon 24
04-04-2024 | 11:06
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تسلّل كلب إلى المدرسة الإعدادية للبنين بدوار هيشر من ولاية منوبة، شمالي تونس، وعضّ 4 تلاميذ داخل ساحة المدرسة.

وقالت الناطقة باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي إن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أذنت مساء الأربعاء بفتح محضر بحث عدلي في إلحاق أضرار بدنية بالغير في حق مواطن تسبب كلبه في عض 4 تلاميذ  تتراوح أعمارهم بين 12 و13 سنة، بعد تسلله إلى المدرسة.
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وأضافت النويوي أنه تبين بعد تعهد مركز الحرس الوطني بحي الشباب بالحادثة، أن الكلب تسلل من منزل صاحبه المعروف في الحي المجاور للمؤسسة التربوية بتربية الكلاب، ثم ولج إلى داخل الساحة حيث تهجم على التلاميذ وعض أربعة منهم.
 
كذلك، نقلت الوكالة الرسمية عن مصدر أمني أن "التحريات كشفت أن صاحب الكلب من ذوي السوابق العدلية وهو محل تفتيش، وقد لاذ بالفرار"، مشيرا إلى أنه قد تم إصدار برقية تفتيش جديدة في حقه من أجل "إهمال حيوان شرس انجر عنه إلحاق أضرار بدنية بالغير".
 

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