تونس.. إحباط 31 عملية تهريب مهاجرين وإنقاذ 335 شخصاً

أعلنت السلطات التونسية، الخميس، إحباط 31 عملية هجرة غير نظامية وإنقاذ ألف و335 شخصا، قبالة سواحل صفاقس جنوب البلاد.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان، إن وحدات تابعة لها أحبطت 31 عملية للهجرة غير النظامية قبالة سواحل صفاقس.

وأضافت أنه تم إنقاذ ألف و335 شخصًا من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، وفق البيان ذاته.

كما أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني بـ"ضبط 8 أشخاص مُفتش عنهم (مطلوبين أمنيا)، من منظمين (لعمليات هجرة) ووسطاء، وحجز 14 مركبا تستعمل في الهجرة".

وبوتيرة أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين من تونس ودول إفريقية أخرى.

( الأناضول)