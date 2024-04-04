من جهّة غير متوقّعة... إسرائيل تتعرّض لهجوم ماذا حصل يوم أمس؟

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هاجمت مجموعة من الكلاب الجائعة التي خرجت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، 7 غزلان مرقطة في محمية حيوانات داخل كيبوتس ماغين شرقي خانيونس الليلة الماضية.وتوغلت مئات الكلاب الضالة من قطاع غزة إلى داخل الأراضي المحتلة منذ اندلاع الحرب على غزة، ويقيم معظمها في مناطق التجمع التي يقيم فيها الجيش الاسرائيلي، ويصل الكثير منها إلى مستوطنات الغلاف.وقال الطبيب البيطري في هيئة الطبيعة والمتنزهات تومر ناسيمان، إن الهيئة تلقت بلاغًا بمهاجمة مجموعة من الكلاب الضالة من غزة ركن الحيوانات في كيبوتس ماغين، ما أسفر عن مقتل سبعة أيائل مرقطة، وإصابة أخرى، مؤكدًا أن الكلاب الضالة في النقب الغربي حالتها سيئة بسبب ما تعانيه من الجوع والحوادث والأمراض.ونوه الطبيب في سلطة الطبيعة والحدائق إلى ضرورة التعامل مع الحالات وعدم التسامح مع الأضرار التي تسببها الكلاب للسكان، والحيوانات البرية والمزارع والحيوانات الأليفة.فيما قال نائب حاخام كيبوتس ماغين أوهاد دريزمان، إن "هذا حادث خطير ألحق ضررا بالغا بالحيوانات البرية ويشكل خطرا على الأطفال في الكيبوتس ويتطلب اهتمام الوزارات الحكومية".ويضيف ياتير شمير، رئيس قسم التنفيذ في هيئة الطبيعة والمتنزهات، أنه على الرغم من الجهود المبذولة في ضبط الكلاب إلا أن الحدث المؤسف يوضح مدى خطورة الظاهرة وتهديدها للحياة البرية والسكان في المنطقة. (عربي 21)