Advertisement

عربي-دولي

من جهّة غير متوقّعة... إسرائيل تتعرّض لهجوم ماذا حصل يوم أمس؟

Lebanon 24
04-04-2024 | 11:10
A-
A+
Doc-P-1183226-638478521421849744.jpg
Doc-P-1183226-638478521421849744.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هاجمت مجموعة من الكلاب الجائعة التي خرجت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، 7 غزلان مرقطة في محمية حيوانات داخل كيبوتس ماغين شرقي خانيونس الليلة الماضية.

وتوغلت مئات الكلاب الضالة من قطاع غزة إلى داخل الأراضي المحتلة منذ اندلاع الحرب على غزة، ويقيم معظمها في مناطق التجمع التي يقيم فيها الجيش الاسرائيلي، ويصل الكثير منها إلى مستوطنات الغلاف.
Advertisement

وقال الطبيب البيطري في هيئة الطبيعة والمتنزهات تومر ناسيمان، إن الهيئة تلقت بلاغًا بمهاجمة مجموعة من الكلاب الضالة من غزة ركن الحيوانات في كيبوتس ماغين، ما أسفر عن مقتل سبعة أيائل مرقطة، وإصابة أخرى، مؤكدًا أن الكلاب الضالة في النقب الغربي حالتها سيئة بسبب ما تعانيه من الجوع والحوادث والأمراض.

ونوه الطبيب في سلطة الطبيعة والحدائق إلى ضرورة التعامل مع الحالات وعدم التسامح مع الأضرار التي تسببها الكلاب للسكان، والحيوانات البرية والمزارع والحيوانات الأليفة.

فيما قال نائب حاخام كيبوتس ماغين أوهاد دريزمان، إن "هذا حادث خطير ألحق ضررا بالغا بالحيوانات البرية ويشكل خطرا على الأطفال في الكيبوتس ويتطلب اهتمام الوزارات الحكومية".

ويضيف ياتير شمير، رئيس قسم التنفيذ في هيئة الطبيعة والمتنزهات، أنه على الرغم من الجهود المبذولة في ضبط الكلاب إلا أن الحدث المؤسف يوضح مدى خطورة الظاهرة وتهديدها للحياة البرية والسكان في المنطقة. (عربي 21)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:35 | 2024-04-04
12:15 | 2024-04-04
12:10 | 2024-04-04
12:00 | 2024-04-04
11:56 | 2024-04-04
11:40 | 2024-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24