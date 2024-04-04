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الكابينت يمنح وفد التفاوض صلاحيات إضافية

Lebanon 24
04-04-2024 | 11:40
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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت"، منح وفد التفاوض صلاحيات إضافية، بعد اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بذوي مجندات محتجزات في غزة.

 وقبل يومين، قال مكتب نتنياهو إن وفد التفاوض الإسرائيلي بلور مع الوسطاء في القاهرة مقترحا جديدا سيعرض على حركة حماس.

 وذكر مكتب نتنياهو أنه "في إطار المحادثات وبوساطة بناءة من مصر صاغ الوسطاء مقترحا معدلا لهدنة في غزة ولتحرير المحتجزين".

وأضاف أن "إسرائيل تتوقع من الوسطاء أن يضغطوا على حماس بقوة أكبر من أجل التوصل إلى اتفاق".

( سكاي نيوز)

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