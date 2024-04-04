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إقتصاد

بعد حملات المقاطعة.. شركة بيبسي تعلن قرارا جديدا في مصر

Lebanon 24
04-04-2024 | 12:15
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قررت شركة بيبسي - كولا مصر، التابعة لشركة بيبسيكو العالمية، رفع أسعار بيبسي كانز، بداية من الخميس المقبل خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وسيبلغ سعر بيبسي كانز عبوة 320\330 مل، 11.75 جنيه، وسعر بيبسي كانز عبوة 240/250مل 10.75 جنيه، ليصل سعر كانز بيبسي إلى 12 جنيها داخل المحال التجارية.

 وجاء ذلك رغم توجه الشركات نحو خفض أسعار السلع تنفيذا لتوجيهات الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء على المواطنين، حيث أعلنت الغرف التجارية في نهاية أذار الماضي آلية خفض أسعار السلع، وتوعدت المخالفين بعقاب بالحبس حال ثبوت التلاعب بالأسعار وتحقيق مكاسب أعلى من مستوى السوق.

 وفي وقت سابق، قررت شركة بيبسي كولا مصر، زيادة سعر عبوة 300 و350 ملي زجاج غير مرتجع داخل الأسواق المحلية، ليسجل سعر العبوة إلى المستهلك 11.75 جنيه، بداية من شباط 2024، رغم استمرار حملات المقاطعة التي شنها متابعو مواقع الاجتماعي، مطالبين بمقاطعة كافة المنتجات التابعة لدول داعمة للاحتلال الإسرائيلي.

( روسيا اليوم)
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