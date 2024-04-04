بعد إصابتها بالسرطان... كيت ميدلتون تتلقى ضربة جديدة ما هي؟

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تلقى كارول ومايكل ميدلتون صدمة جديدة بسبب أعمالهما التجارية في شركة Party Pieces وذلك بعد أيام فقط من الإعلان عن إصابة ابنتهما كيت، أميرة ويلز، بالسرطان.وكانت الشركة تخضع لعملية إعادة هيكلة، للتعامل مع حالة الإعسار المالي التي تمر بها، لكن تلك الهيكلة تعرضت لانتكاسة كبيرة.ودخلت شركة Party Pieces التي أسستها عائلة ميدلتون في عام 1987، إلى مرحلة "الإدارة" الخارجية في حزيران الماضي بديون تزيد قيمتها عن 2.5 مليون جنيه إسترليني. وتم تكليف Interpath Advisory بالتعامل مع تعثر الشركة، ولكن الآن، فقد وجدت تلك الإدارة نفسها غير قادرة على تغطية جميع المديونيات، حيث يتجاوز المبلغ المتزايد عن 260.000 جنيه إسترليني.وتأسست شركة Party Pieces على يد كارول ومايكل ميدلتون في عام 1987، بعد سبع سنوات من زواجهما. وكانت شركة تبيع أدوات الحفلات وكانت ذات يوم ناجحة جدًا لدرجة أن الأموال الناتجة ساعدت في دفع تكاليف إرسال الأميرة كيت وإخوتها بيبا وجيمس إلى كلية مارلبورو المرموقة، وهي مدرسة داخلية في ويلتشير. (العربية)