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الأردن يدين محاولات الاحتلال إخلاء جزء من أملاك الكنيسة الأرمنية في القدس

Lebanon 24
04-04-2024 | 12:35
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أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، إخلاء إسرائيل عقارا تابعا للكنيسة الأرمنية بالبلدة القديمة في مدينة القدس، واعتبرته "باطلا ومرفوضا وفق القانون الدولي".

 وفي وقت سابق الخميس، قالت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، إن إسرائيل "أخلت قسرا الليلة الماضية، عقار حديقة البقر التابع للكنيسة الأرمنية بالقدس المحتلة، وتحاول السيطرة عليه مع المستوطنين المتطرفين".

 وقالت الخارجية الأردنية في بيان: "ندين إخلاء شرطة الاحتلال الإسرائيلي عقار حديقة البقر التي تعتبر جزءاً من أملاك الكنيسة الأرمنية في البلدة القديمة للقدس المحتلة، باعتبارها إجراءات باطلة ومرفوضة وفق القانون الدولي، وخرقاً للوضع التاريخيّ والقانوني القائم في القدس المحتلة".

 واعتبرت أن "الإجراءات الاستفزازية بحق مسيحيي القدس المحتلة والاعتداءات على رجال الدين المسيحيين، خرق فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".

 ودعت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي إلى "ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي".

( الأناضول)
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