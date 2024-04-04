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وزارة الخزانة الأميركية: فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

Lebanon 24
04-04-2024 | 13:35
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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرضها عقوبات على شركة "أوسينلينك" للنقل البحري، بدعوى تسهيلها شحن سلع تابعة لهيئة إيرانية عسكرية.

 وقالت الخزانة الأميركية، في بيان: "اليوم، يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع للوزارة، إجراءات إضافية ضد (مصادر) توليد الإيرادات العسكرية الإيرانية، مستهدفا شركة Oceanlink Maritime DMCC".

 وأوضحت أن العقوبات على الشركة تأتي نتيجة "تسهيلها شحن السلع الإيرانية نيابة عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ووزارة الدفاع".

 وأوضحت الوزارة، أن مكتبها لمراقبة الأصول الأجنبية اعتبر 13 سفينة تديرها الشركة "ممتلكات محظورة".

( الأناضول)
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