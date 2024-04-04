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رسالة هامّة من شيخ الأزهر لأهل غزة.. هذا مضمونها

Lebanon 24
04-04-2024 | 13:15
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توجّه شيخ الأزهر أحمد الطيب إلى أهل غزة رسالة هامة، لافتاً الى ان "من جرب الصبر يعرف أن منافعه حميدة وأن مآله يزيل كل الآلام التي صبر عليها".

 
وقال في رسالته، أن "على المؤمن الذي تصيبه مصيبة أن يتذكر أنها بيد الله، وأن ما يصيبه من مصائب أو ابتلاءات كلها من الله، فكل شيء بيده تعالى، وهو راجع إليه وسوف يلقى ثوابا وجزاء ما أصابه مصداقاً لقوله تعالى: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون"، ففي الآية بشارة للصابرين بالجنة وبمنازل عليا فيها"، لافتا إلى أن "من جرب الصبر يعرف أن منافعه حميدة، وأن مآله يزيل كل الآلام التي صبر عليها".
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واختتم الإمام الأكبر بأن "للصابرين من أهل غزة أعلى الجنان، حيث وعد سبحانه بأن من يقدمون أرواحهم في سبيل الله أو يقتلون أو يخرجون من ديارهم لهم أعلى الجنان، وأهل غزة قد اجتمع عليهم القتل والإخراج من الديار، وطالهم الكثير من الظلم، وقد قال الله تعالى: "ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون"، فوالله لن تمر كل هذه الأفعال هكذا، فالله تعالى عدل، وهو نصير المظلومين والضعفاء وخاصة حين لا يجد هؤلاء الضعفاء من ينصرهم".

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