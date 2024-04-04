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عربي-دولي

إجراءات عاجلة... هذا ما قامت به إسرائيل اليوم

Lebanon 24
04-04-2024 | 13:26
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كشفت وسائل إعلام إسرائيليّة، أنّ تل أبيب رفعت مستوى الجاهزية في السفارات الإسرائيلية في العالم إلى الحدّ الأقصى.
 
 
وقالت وسائل الإعلام إنّه تمّ إخلاء بعثات دبلوماسية في بعض الدول بعد تقييم الوضع من قبل "الشاباك".
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وأشار إلى أنّه تمّ نقل بعض الدبلوماسيين الإسرائيليين في الخارج إلى أماكن بديلة.
 
 
وأضافت أنّ تل أبيب طلبت من بعض سفرائها في الخارج عدم حضور الأحداث العامة في هذه المرحلة.
 
 
وتأتي هذه الإجراءات الإسرائيليّة، خوفاً من ردّ إيراني متوقّع على الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت السفارة الإيرانيّة في دمشق.
 
 
 
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