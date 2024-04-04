دقائق متوترة وتوبيخ.. بايدن يتّصل بنتنياهو ويطلب تحركاً فورياً

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا مع الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن غزة لنحو 30 دقيقة.



وأعلن البيت الأبيض أن بايدن تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الخميس، وسط سخط متزايد إزاء القصف الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة في غزة.

Advertisement

وقال بيان البيت الأبيض إن بايدن أكد لنتنياهو أن "الهجوم على العاملين في المجال الإنساني والوضع الإنساني بشكل عام غير مقبول".



وأضاف أن بايدن أوضح حاجة إسرائيل إلى "إعلان وتنفيذ سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة".





وأبلغ بايدن نتانياهو بأن السياسة الأميركية سترتبط باتخاذ إسرائيل "إجراء فوريا" بشأن المدنيين في غزة.

ونقلت "سكاي نيوز" عن مصدر مسؤول قوله إن المكالمة كانت مشحونة ومتوترة.



