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عربي-دولي

قناة عبريّة تكشف بالتفاصيل... هذا ما جرى مع السفير الإسرائيلي في دولة عربيّة

Lebanon 24
04-04-2024 | 14:57
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قالت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، إن "الإمارات أعربت عن رفضها مواصلة التنسيق الدبلوماسي مع إسرائيل على خلفية مقتل موظفي وعمال الإغاثة في غزة".

وأفادت القناة بأن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، كما عقد المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية يعكوف بليتشتاين، اجتماعا مع السفير الإماراتي محمد محمود آل خاجة.
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وذكرت "i24NEWS" نقلا عن مصادر، أن السفير آل خاجة وصف الوضع الحالي بأنه "الأسوأ بين البلدين".

كما أكدت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السفير الإسرائيلي في أبو ظبي أمير حايك، تلقى توبيخا عبر الهاتف من وزارة الخارجية الإماراتية. (روسيا اليوم)
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