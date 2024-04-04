نتنياهو عن التهديدات الإيرانية: نعرف كيف نُدافع عن أنفسنا

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أول تعليق له على تهديدات طهران بالرد على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، أن إسرائيل سترد على أي ضرر يلحق بأمنها.وقال نتنياهو في بداية اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي: "لقد عملت إيران ضدنا لسنوات، سواء بشكل مباشر أو من خلال أتباعها، ولهذا عملت إسرائيل ضد إيران وأتباعها، دفاعيا وهجوميا".وأضاف: "سنعرف كيف ندافع عن أنفسنا، وسنتصرف وفق مبدأ بسيط: سنؤذي أي أحد يلحق بنا الأذى أو يخطط للقيام بذلك". (روسيا اليوم)