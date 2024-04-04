نتنياهو يستقبل وفدا من الكونغرس الاميركي

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، وفدا أميركيا ضم أعضاء كونغرس جمهوريين، وصل إلى إسرائيل برعاية لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "أيباك".

جاء ذلك وفق بيان صدر عن مكتب نتنياهو.

وتأسست "أيباك" عام 1953 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق دوايت إيزنهاور بمبادرة من يشعيا كينن، العضو السابق باللجنة الصهيونية الأميركية للشؤون العامة، لكن تم تغيير اسمها لاحقا، وهي مسجلة بموجب القوانين الأمريكية كجماعة ضغط (لوبي) للقيام بمهمة الدعاية لدعم إسرائيل.

وجدد نتنياهو، خلال لقائه بالوفد "رفضه إقامة دولة فلسطينية"، بحسب البيان.

وقال خلال اللقاء: "هناك محاولة لإجبارنا على قبول دولة فلسطينية ستشكل مأوى آخر للإرهاب وموقعا آخر لإطلاق الهجمات، كما كانت دولة حماس بغزة"، على حد زعمه.

وادعى نتنياهو، أن "الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين تعارض ذلك"، رغم موقف الإدارة الأمريكية الداعم لحل الدولتين.

( الأناضول)