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إسرائيل تُمدّد إعتقال شقيقة إسماعيل هنية

Lebanon 24
04-04-2024 | 15:58
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استجابت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة بئر السبع لطلب الوحدة المركزية "اليمار" في النقب ومددت اعتقال شقيقة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية صباح عبد السلام هنية، 12 يوما.

وتزعم السلطات الإسرائيلية أن صباح من سكان بئر السبع، ارتكبت مخالفات أمنية خطيرة.
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وذكرت قناة "i24News" أنه يتم التحقيق مع شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بشبهات "التحريض على الإرهاب والاتصال مع وكيل أجنبي".

واعتقلت صباح هنية الاثنين الماضي وتم تمديد اعتقالها بعد أن أقرت قاضية محكمة الصلح بأن "الشكوك ضدها ازدادت بقوة". (روسيا اليوم)
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