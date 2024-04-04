متى ستردّ إيران على إسرائيل؟ موقعٌ يكشف عن الموعد

قال موقع "واللا" الإسرائيليّ نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، إنّ "الردّ الإيراني على هجوم القنصلية في دمشق، قد يحدث الجمعة".

وأضاف الموقع الإسرائيلي، أنّ "تل أبيب أخبرت واشنطن أنها ستكون مضطرة للردّ إذا هاجمتها إيران".