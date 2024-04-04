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عربي-دولي
متى ستردّ إيران على إسرائيل؟ موقعٌ يكشف عن الموعد
Lebanon 24
04-04-2024
|
16:07
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قال موقع "واللا" الإسرائيليّ نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، إنّ "الردّ الإيراني على هجوم القنصلية في دمشق، قد يحدث الجمعة".
وأضاف الموقع الإسرائيلي، أنّ "تل أبيب أخبرت واشنطن أنها ستكون مضطرة للردّ إذا هاجمتها إيران".
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