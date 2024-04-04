مدفيديف: منح مكافأة لكل عسكري روسي يقتل عنصرا من الناتو في أوكرانيا

تعهد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بمنح الحد الأعلى من المكافآت مقابل العسكريين القتلى من حلف الناتو في أوكرانيا، في إطار العملية العسكرية الخاصة.

وقال مدفيديف، تعليقا على التصريحات حول تشكيل وحدات عسكرية تابعة للناتو وإرسالها لأوكرانيا، إن من الواجب منح مكافأة مجزية مقابل كل عسكري من حلف الناتو يقتل خلال العملية العسكرية الخاصة، والتعامل مع هذه الوحدات سيكون مشابها للتعامل مع قوات الأمن الخاصة التابعة لهتلر.

وأضاف: "هذا يعني أنهم سيصبحون جزءا من القوات النظامية التي تقاتل ضدنا. لذلك، لا يمكن أن نتعامل معهم إلا كأعداء، وهؤلاء ليسوا أعداء عاديين، وإنما يمكن تشبيههم بوحدات النخبة، التي تضم الأمن الخاص التابع لهتلر".

وكتب مدفيديف في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي": "فيما يتعلق بالأجانب بخلاف الأوكرانيين التعساء الذين تم جلبهم للجبهة عنوة، سيتم تطبيق قاعدة واحدة فقط، وهي ألا نقبل بأخذهم أسرى! ومقابل كل عسكري من الناتو يتم قتله أو تفجيره يجب الحصول على الحد الأقصى من المكافأة".

( روسيا اليوم)