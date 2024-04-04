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عربي-دولي

أميركا تُوافق على نقل آلاف القنابل لإسرائيل: دعمنا راسخ

Lebanon 24
04-04-2024 | 16:45
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أكد البيت الأبيض أن دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل لا يزال "راسخاً" رغم تحذير الرئيس جو بايدن من أن سياسة واشنطن بشأن الحرب في غزة تعتمد على حماية المدنيين.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين إن "دعمنا لدفاع إسرائيل عن نفسها لا يزال راسخاً"، مضيفاً "إنهم يواجهون مجموعة من التهديدات، والولايات المتحدة لن تتخلى عنها".
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يأتي هذا بينما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في إدارة بايدن قوله إن واشنطن وافقت هذا الأسبوع على نقل آلاف القنابل الجديدة إلى إسرائيل، إلا أنها لن تُسلم قبل العام المقبل على الأقل. (العربية)
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