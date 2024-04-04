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عربي-دولي

بن سلمان يؤكد للعاهل الأردني وقوف السعودية مع الأردن

Lebanon 24
04-04-2024 | 16:58
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أجرى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وبحسب "واس"، عبر ولي العهد السعودي خلال الاتصال "عن دعم المملكة في ما تتخذه الحكومة الأردنية من إجراءات للحفاظ على أمن الأردن واستقراره"، مؤكداً "وقوف المملكة مع الأردن الشقيق في هذه الظروف".
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من جهته أعرب ملك الأردن "عن التقدير لموقف المملكة الداعم لأمن واستقرار الأردن".

وبحسب وكالة "بترا"، تناول الاتصال "العلاقات التاريخية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، ومجمل التطورات في المنطقة، لا سيما الأوضاع المأسوية في غزة".

وأضافت "بترا" أن العاهل الأردني عبّر لولي العهد السعودي "عن اعتزازه بمستوى العلاقات الأردنية السعودية، والحرص على توطيدها بالمجالات كافة.

وجدد العاهل الأردني التأكيد على "ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية". (العربية)
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