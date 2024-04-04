أقلّ من علبة فاصوليا يومياً لسكان شمال غزّة

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يعيش سكان شمال غزة على 245 سعرة حرارية في اليوم، أو "أقل من علبة فاصوليا"، وهو ما يُمثّل أقل من 12 في المئة من الاحتياجات اليومية من السعرات الحرارية وفقاً لدراسة جديدة أجرتها منظمة "أوكسفام" غير الحكومية.وقال المدير التنفيذي للمنظمة "أميتاب بيهار"، في بيان، إنّ "إسرائيل تختار عمداً تجويع المدنيين".وصرّح أحد سكان مدينة غزة لـ "فرانس برس"، لدى محاولته الحصول على مواد غذائية، بأنّ "تسليم الطحين تأخّر وهناك نقص... وهناك أيضاً نقص في الخضار واللحوم وغيرها من المنتجات الأساسية مثل البقوليات والعدس والحمص".وقال مواطن آخر من غزة: "ننام في الشارع، في البرد، على الرمال، ونتحمّل المشقّة لتأمين الغذاء لعائلاتنا، خصوصاً أطفالنا الصغار".