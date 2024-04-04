إسرائيل تقرّر إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر إيرز

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قرّر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية تفويض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواف غالنت والوزير بني غانتس اتخاذ القرارات المناسبة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.كما تقرّر إدخال المساعدات من ميناء أسدود إلى القطاع عبر معبر إيرز وزيادة إدخال الشاحنات الأردنية عبر معبر كرم أبو سالم.‏ويأتي هذا القرار في ظل الضغوط الأميركية والمحادثات الهاتفية بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.