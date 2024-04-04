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إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

Lebanon 24
04-04-2024 | 19:00
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أغلقت مراكز الاقتراع في الكويت أبوابها مساء الخميس لتبدأ عمليات الفرز تمهيداً لإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الخميس، وهي الرابعة منذ كانون الاول 2020، والأولى بعد تولي الشيخ مشعل الأحمد الصباح مقاليد الحكم أميرا للبلاد في نهاية العام الماضي.
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وقالت وزارة الإعلام أن نسبة الإقبال بلغت 58.36 بالمئة بحلول الساعة الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي.
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