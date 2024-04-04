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عربي-دولي

شركات ألمانية تشارك في إعادة بناء ماريوبول رغم سيطرة روسيا

Lebanon 24
04-04-2024 | 19:25
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أفاد تحقيق صحافي الخميس أن شركتي بناء ألمانيتين تشاركان في إعادة بناء مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تحتلها روسيا.
وتقوم مجموعة كناوف التي تصنّع ألواح الجبس وشركة "دبليو كيه بي سيستمز" التي تنتج الخرسانات الخلوية، بتوفير مواد البناء في المدينة التي سويت بالأرض تقريباً خلال الأشهر الأولى من حرب أوكرانيا، وفقا لتحقيق استقصائي مصور أعدته مجلة "مونيتور" الألمانية وعرضته شبكة "آيه آر دي" الرسمية.
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وتقول "مونيتور" إنها قامت بتحليل العديد من الصور من مواقع البناء حيث يظهر شعار شركة كناوف، بالإضافة إلى تقارير تفصيلية عن نشاط العمل توضح وجود الشركة الألمانية في المدينة الساحلية.
وسقطت ماريوبول في أيدي القوات الروسية بعد حصار دام شهرين أودى بحياة الآلاف وحوّل المدينة إلى أنقاض.
واستندت المجلة أيضاً إلى تصريحات "موزع رسمي" لمنتجات كناوف يروّج لمشروع سكني أنشئ لصالح وزارة الدفاع الروسية في ماريوبول واستخدمت في بنائه منتجات الشركة الألمانية.
وقالت المجلة إن "منتجات شركة "دبليو كيه بي سيستمز" التي يملك رجل الأعمال الروسي فيكتور بودارين حصة الأغلبية فيها، يمكن رؤيتها أيضا في مواقع البناء في ماريوبول".
وشدّدت كناوف في بيان أرسل إلى وكالة "فرانس برس" على أنها "تحترم جميع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ضد روسيا".
وتدير المجموعة البافارية 14 موقع إنتاج في روسيا وتوظف أربعة آلاف شخص.

وقالت إن قرارها بعدم الانسحاب من روسيا - كما فعلت العديد من المجموعات الألمانية الكبرى في أعقاب الحرب - يعود لـ"مسؤوليتها" تجاه موظفيها وعمالها.
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