لتحقيق خرق جديد.. مدير "CIA" يتوجه إلى القاهرة لبحث مسألة الهدنة في فلسطين

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قال موقع أكسيوس الأمريكي، إنه من المتوقع أن يتوجه مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، إلى القاهرة الأسبوع المقبل، لبحث المفاوضات بين الاحتلال وحركة حماس.وأشار أكسيوس، نقلا عن مصدرين قولهما، إن بيرنز سيلتقي نظيريه المصري والإسرائيلي، وكذلك رئيس وزراء قطر، من أجل تحقيق انفراجة في المحادثات بشأن صفقة تبادل جديدة.وكان أكد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن مفاوضات الهدنة في غزة ما زالت عالقة في نفس الخلافات التي واجهناها في باريس، مبينا أن المجموعة الدولية لم تتحرك بما يليق لوقف الحرب في قطاع غزة. (عربي21)