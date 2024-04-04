Advertisement

عربي-دولي

لتحقيق خرق جديد.. مدير "CIA" يتوجه إلى القاهرة لبحث مسألة الهدنة في فلسطين

Lebanon 24
04-04-2024 | 23:07
A-
A+
Doc-P-1183373-638478941931212842.jpg
Doc-P-1183373-638478941931212842.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال موقع أكسيوس الأمريكي، إنه من المتوقع أن يتوجه مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، إلى القاهرة الأسبوع المقبل، لبحث المفاوضات بين الاحتلال وحركة حماس.

وأشار أكسيوس، نقلا عن مصدرين قولهما، إن بيرنز سيلتقي نظيريه المصري والإسرائيلي، وكذلك رئيس وزراء قطر، من أجل تحقيق انفراجة في المحادثات بشأن صفقة تبادل جديدة.
Advertisement

وكان أكد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن مفاوضات الهدنة في غزة ما زالت عالقة في نفس الخلافات التي واجهناها في باريس، مبينا أن المجموعة الدولية لم تتحرك بما يليق لوقف الحرب في قطاع غزة. (عربي21)
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:29 | 2024-04-05
00:26 | 2024-04-05
00:18 | 2024-04-05
00:16 | 2024-04-05
00:09 | 2024-04-05
00:00 | 2024-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24