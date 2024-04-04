بعد تسببها بخسائر كبيرة.. "ماكدونالدز" ستسترجع كافة فروعها داخل "إسرائيل"

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وقالت الشركة إنها توصلت لاتفاق مع صاحب الامتياز الإسرائيلي، ألونيال، لإعادة شراء 225 منفذا في الاراضي المحتلة، والتي تضم 5 آلاف موظف. بعد أن تسببت فروعها بخسائر كبيرة بسبب دعمها لجيش الإحتلال، تعتزم شركة ماكدونالدز الأميركية للوجبات السريعة، إعادة شراء كافة مطاعمها لدى الاحتلال، حيث تسبب وكيل ماكدونالدز لدى الاحتلال، في خسائر اقتصادية فادحة للشركة حول العالم، بسبب قيامه بتوزيع آلاف الوجبات المجانية على جنود للاحتلال، الذين ارتكبوا مجازر إبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.وقالت الشركة إنها توصلت لاتفاق مع صاحب الامتياز الإسرائيلي، ألونيال، لإعادة شراء 225 منفذا في الاراضي المحتلة، والتي تضم 5 آلاف موظف.

وكان جنود الاحتلال يتفاخرون بحصولهم على كميات كبيرة من الوجبات، والتقاط صور لوجباتهم خلال الهجوم على غزة من فوق الدبابات.



ومنيت الشركة بخسائر كبيرة، منذ بدء العدوان على القطاع، ولفتت إلى أنها وقعت اتفاقا مع شركة ألونيال التي تدير سلسلة غولدن أرشز منذ أكثر من 30 عاما في "إسرائيل".(عربي21)