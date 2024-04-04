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سنتكوم: تدمير صاروخ مضاد للسفن في منطقة خاضعة للحوثي باليمن

Lebanon 24
04-04-2024 | 23:20
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قالت القيادة المركزية الأميركية، سنتكوم، في بيان إن القوات الأميركية نجحت في التصدي لصاروخ مضاد للسفن ودمرته في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن في الرابع من نيسان.
 
وأضافت في بيان أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار من جانب الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن التجارية.
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 وكانت سنتكوم قد قالت إن الجيش الأميركي تمكن في 3 نيسان من اعتراض صاروخ بالستي ومسيّرتين تستهدفان مدمرة أميركية، كما قام بتدمير منظومة صواريخ أرض-جو في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين.


وأضاف الجيش الأميركي أنه دمر صاروخا بالستيا مضادا للسفن وطائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيون، مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.
بالإضافة إلى ذلك، خلال هذا الإطار الزمني، دمرت قوات القيادة المركزية الأميركية نظامًا متنقلًا لصواريخ أرض-جو في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. (سكاي نيوز)
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