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واشنطن تدعو إسرائيل لفتح ممرات لمساعدات غزة بشكل كامل وسريع

Lebanon 24
04-04-2024 | 23:23
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حض البيت الأبيض إسرائيل على فتح الممرات الجديدة التي أعلن عنها مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإيصال المساعدات إلى غزة "بشكل كامل وسريع".
 
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون إن "هذه الخطوات التي تشمل الالتزام بفتح ميناء أسدود لإيصال المساعدات مباشرة إلى غزة، وفتح معبر ايريز أمام طريق جديد لوصول المساعدات إلى شمال غزة، وزيادة كبيرة في الشحنات من الأردن مباشرة إلى غزة، يجب تنفيذها الآن بشكل كامل وسريع".
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وكانت قد أعلنت إسرائيل أنها ستسمح "مؤقتا" بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر حدودها مع شمال القطاع، وفق ما أفاد مكتب نتنياهو الجمعة.

وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية تفويض نتنياهو ووزير الدفاع يواف غالنت والوزير بني غانتس اتخاذ القرارات المناسبة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
 
كما تقرر إدخال المساعدات من ميناء أسدود إلى القطاع عبر معبر إيرز وزيادة إدخال الشاحنات الأردنية عبر معبر كرم أبو سالم.

وسيعاد فتح معبر إيرز المؤدي إلى القطاع المهدد بالمجاعة للمرة الأولى منذ هجوم 7 تشرين الأول.

وجاء في البيان الحكومي الذي صدر بعد ساعات من تحذير الرئيس الأميركي جو بايدن لنتنياهو بضرورة تخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، أن "إسرائيل ستسمح بتسليم المساعدات الإنسانية بشكل مؤقت عبر أشدود ومعبر إيريز" بهدف "منع حدوث أزمة إنسانية و... ضمان مواصلة القتال".
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