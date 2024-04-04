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عربي-دولي
بسبب نزاع تجاريّ.. روسيا تحتجز سفينتي قمح مصريتين
Lebanon 24
04-04-2024
|
23:28
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تحتجز السلطات الروسية سفينتين مصريتين محملتين بالقمح كانتا معدتين للتصدير، إذ تحمل السفن شحنات من شركة Grainflower DMCC، والتي يقول أشخاص مطلعون على الأمر إنها شريك تصدير للتاجر الروسي "تي دي ريف" TD Rif.
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وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي لوكالة بلومبرغ إن السفن مُنعت من الإبحار لأنها لا تملك الوثائق الصحيحة، وهي الآن محتجزة في الموانئ الروسية.
وأضاف المصيلحي أنه كان من المقرر أن تبحر السفن بحلول نهاية آذار، وفقا لمناقصة كانون الثاني، وتنتظر مصر ردا من مسؤولي السفارة الروسية بشأن هذه القضية.
وفي الشهر الماضي، قال مالك شركة "ريف" إن صادرات الشركة محظورة، وأنها تواجه ضغوطًا لبيع أصولها "بسعر زهيد". وفي الوقت نفسه، قالت الهيئة المنظمة للزراعة إنها أوقفت بعض صادرات الريف بسبب "التناقضات المنهجية" في سلامة وجودة الحبوب
ولم يستجب المتحدثون الرسميون باسم وزارة الزراعة والهيئة الروسية على الفور لطلبات البريد الإلكتروني والهاتف للتعليق، ولا حتى ممثلو "Rif" و"Grainflower".(العربية)
المصدر:
العربية
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