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عربي-دولي

آلاف القنابل من واشنطن لإسرائيل.. هذا ما كشفه مسؤول أميركي

Lebanon 24
04-04-2024 | 23:26
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قال مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن واشنطن وافقت هذا الأسبوع على نقل آلاف القنابل الجديدة إلى إسرائيل، إلا أنها لن تُسلم قبل العام المقبل على الأقل.
 
وذكر المسؤول أن عملية النقل التي تمت الموافقة عليها تشمل ألف قنبلة من طراز (إم.كيه82) زنة 500 رطل وأكثر من ألف قنبلة ذات قطر صغير وفتائل لقنابل من طراز (إم.كيه80).
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وتواصل الولايات المتحدة تزويد حليفتها إسرائيل بالأسلحة على الرغم من الانتقادات المتزايدة للحرب في غزة.

ويوم الاثنين، وهو اليوم نفسه الذي صدرت فيه الموافقات، شنت إسرائيل غارة على غزة أسفرت عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة يعملون بمنظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية. وعبرت واشنطن عن غضبها إزاء الهجمات وطالبت إسرائيل بإجراء تحقيق سريع.
 
وقال مسؤول أميركي ثان إن الهجوم الإسرائيلي وقع بعد وقت ليس بقليل من صدور الموافقات.

وقال المسؤول الأول إن الذخائر جرى الحصول عليها من تفويضات لإرسال أسلحة إلى إسرائيل تمت الموافقة عليها منذ فترة طويلة ولن تُسلم قبل عام 2025.

ونشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا عن الموافقات في وقت سابق الخميس.

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