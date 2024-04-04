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الأمير محمد بن سلمان يؤكد للعاهل الأردني وقوف السعودية مع الأردن

Lebanon 24
04-04-2024 | 23:37
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أجرى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، الخميس، بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبحسب "واس"، عبر ولي العهد السعودي خلال الاتصال "عن دعم المملكة فيما تتخذه الحكومة الأردنية من إجراءات للحفاظ على أمن الأردن واستقراره"، مؤكداً على "وقوف المملكة مع الأردن الشقيق في هذه الظروف".
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من جهته، أعرب ملك الأردن "عن التقدير لموقف المملكة الداعم لأمن واستقرار الأردن"، بحسب بيان "واس".

بدورها، ذكرت وكالة "بترا" الأردنية للأنباء أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تلقى، الخميس، اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
 
وبحسب "بترا"، تناول الاتصال "العلاقات التاريخية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، ومجمل التطورات في المنطقة، لا سيما الأوضاع المأساوية في غزة".

وأضافت "بترا" أن العاهل الأردني عبّر لولي العهد السعودي "عن اعتزازه بمستوى العلاقات الأردنية السعودية، والحرص على توطيدها بالمجالات كافة.

وجدد العاهل الأردني التأكيد على "ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

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