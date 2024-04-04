غزة تفقد 4 أطفال.. كل ساعة

كشفَ الجهازُ المركزيّ للإحصاء الفلسطيني عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل حوالي 4 أطفال كل ساعة في قطاع غزة، مضيفًا: إن أكثر من 43 ألف طفل يعيشون دون والديهم أو دون أحدهما، بسبب العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم ال181 تواليًا.

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وأكد جهاز الإحصاء، في بيان بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، أن ما يزيد عن 14350 طفلًا استشهدوا في هذه الحرب، ما يشكل 44 بالمئة من إجمالي عدد الشهداء في القطاع، فيما يشكل النساء والأطفال ما نسبته 70 بالمئة من المفقودين في غزة، والبالغ عددهم 7 آلاف شخص.

وأشار إلى أنَّ 455 شهيدًا في الضفة الغربية استشهدوا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، منهم 117 طفلًا، إضافة إلى وجود 724 جريحًا من الأطفال من أصل 4700 جريح منذ بدء العدوان، كما تم تهجير 1620 فلسطينيًا من بينهم 710 أطفال في شتى أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بسبب هدم منازلهم، وقد هجر أكثر من نصفهم خلال العمليات العسكرية، لا سيما في مخيمات اللاجئين في «طولكرم» و»جنين».

وأوضح البيان أن قوات الاحتلال اعتقلت 1085 طفلًا في الضفة الغربية خلال عام 2023، منهم 500 طفل بعد العدوان الإسرائيلي على غزة.(الراية)