مستشار الأمن القومي: ترامب يستعد لإخراج الولايات المتحدة من الناتو

صرح جون بولتون، مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بأن الأخير يستعد لإخراج الولايات المتحدة من حلف الناتو في حال انتخابه رئيسا في تشرين الثاني المقبل.

وقال بولتون في مقابلة على موقع "يوتيوب": "أعتقد أنه يدرس موقفا، حيث سيستطيع أن يقول إننا ننسحب اليوم".

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وأضاف: "كاد أن يفعل ذلك في عام 2018، وأنا أعتقد أن ذلك سيكون من أولوياته في بداية الولاية الثانية".

واعتبر بولتون أن حديث ترامب حول إمكانية الانسحاب من الناتو ليست "مساومة" مع باقي أعضاء الحلف، بل سعيه الحقيقي للانسحاب من الحلف.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه في حال إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة لا يعتزم توفير الحماية للدول التي "لا تدفع ثمنها". (RT)