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عربي-دولي

فنانة عربية تقيم في دار رعاية بسبب أردوغان.. اعتقل أولادها لأنهم "ثاروا ضده"

Lebanon 24
04-04-2024 | 23:44
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أشارت الفنانة المصرية جيهان السيد إلى أن والدها كان ضابط شرطة، وأن لديها ولدين وهما يعيشان حاليا في تركيا عند جدهما، كاشفة أن السلطات التركية اعتقلتهما.

وأضافت جيهان السيد (81 عاما) في حوار مع "القاهرة 24": "أردوغان ولادي اعتقلهم لإنهم قاموا بثورة ضده".
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 ولفتت إلى أنها تقيم حاليا في دار رعاية المهن التمثيلية، وقالت: "محدش يعرف من أولادي إني هنا في دار رعاية المهن التمثيلية لأن الرئيس التركي معتقلهم".

كما كشفت جيهان السيد في تصريحاتها، عن سبب اختفائها عن الأنظار خلال الفترة الماضية، حيث قالت إنها أصبحت كبيرة في السن.

وأشادت بدور نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي، حيث قالت إنه إنسان خدوم ورحيم جدا، وفي عيد الأم قدم لهم هدايا بنفسه، مشيرة إلى يلبي طلبات كل من يقصده. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

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